I fan discutono sui livelli di potenza della trilogia originale di Luke mentre classifichiamo i migliori cloni di Jango Fett

È stata una giornata tranquilla per Guerre stellari fan, ma come sempre c’è molto da discutere. Oggi i fan hanno passato del tempo a capire l’annosa questione di quanto fosse potente un Jedi Luke durante la trilogia originale, mentre uno dei nostri esperti residenti sceglie i film e i programmi TV dell’era prequel per evidenziare i migliori cloni di Jango Fett.

Luke era davvero un Jedi nella trilogia originale?

La minaccia del Fantasma vide i Maestri Jedi discutere se dovessero accettare Anakin Skywalker, poiché era considerato troppo vecchio per iniziare l’addestramento Jedi. Questo è sempre stato imbarazzante rispetto alla trilogia originale, poiché Luke ha iniziato la sua formazione quando era molto più grande di Anakin. Oltre a ciò, Luke ha ricevuto solo il più breve addestramento da un anziano Obi-Wan, e mentre Yoda ha ripreso il gioco, Dagobah non è una patch sulle strutture di addestramento nel Tempio Jedi.

Quindi, non è una grande sorpresa che i fan si chiedano quanto fosse potente Luke quando ha affrontato Vader in L’impero colpisce ancora. Notano che lo stesso Vader ha ammesso che Luke era “il più impressionante”. Ma ciò può essere impressionante semplicemente per la metrica di qualcuno che ha ricevuto poca formazione tradizionale.

Forse al tempo della trilogia originale i ranghi Jedi “ufficiali” erano irrilevanti. Sebbene la maggior parte sia d’accordo sul fatto che Luke sia diventato un Maestro Jedi, ma dato che non c’è nessuno in giro per assegnargli ufficialmente il titolo, cosa importa davvero?

Quale clone esce in cima?

Jango Fett ha molto di cui rispondere. La sua decisione di consentire l’utilizzo del suo materiale genetico per creare l’Armata dei Cloni ha portato alla diffusione di migliaia di soldati geneticamente identici in tutta la galassia. Ma, come chiunque si sia immerso Guerre stellari sa, solo perché condividono un genoma non significa che tutti i cloni siano uguali.

La nostra classifica, per gentile concessione di un tuffo profondo di Nahila Bonfiglio, comprende personaggi di Le guerre dei cloni, il lotto cattivo, ribelli e i film. Nessun premio per indovinare quale clone prende il primo posto, poiché Boba Fett rimane uno dei personaggi più popolari del franchise, con l’attore di Jango Fett Temuera Morrison che riprende il suo L’attacco dei cloni ruolo in Il Mandaloriano e Il libro di Boba Fett.

Tuttavia, alcune delle scelte più oscure potrebbero sorprenderti. Lo sapevi che c’è un clone femminile di Jango dentro Il brutto lotto? O l’inaspettatamente amichevole Waxer di Le guerre dei cloni? Vale la pena dare un’occhiata all’elenco completo e ricordare che, sebbene siano tutti “figli di Jango Fett”, la mela può cadere molto cadere dall’albero.

Questa è un’altra settimana di Guerre stellari notizie giù. Mentre entriamo in ottobre, siamo entusiasti di saperne di più Andor e prurito per qualche notizia in più sul Racconti di Jedi serie. Questo è destinato a rimpolpare i retroscena di personaggi come il Conte Dooku e Mace Windu (tra gli altri), quindi speriamo in alcune nuove curiosità sul nostro Jedi preferito.