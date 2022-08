I fan discutono su quale versione di Bane sia migliore

Dopo The Joker, non c’è più iconico Batman cattivo di Bane. Dopotutto, è riuscito a spezzare la schiena a Batman a un certo punto.

Sul subreddit r/DC_Cinematic, i fan di Batman hanno riflettuto su “Quale Bane è meglio”, una domanda posta dall’utente drmervann, che ha offerto ai lettori tre iterazioni tra cui scegliere: Jeep Swenson da Batman e RobinShane West da Gothame, probabilmente il più famoso, Tom Hardy di Il cavaliere oscuro risorge.

L’utente majortittedshark ha dato una versione piuttosto sfacciata dei dialoghi limitati di Bane nel seminale classico campy del 1997, Batman e Robinnon va dimenticato.

“Facilmente Batman e Robin Bane. quel discorso nel secondo atto mi fece piangere. specialmente la parte in cui ha detto “BAAAAAAAAAAANNNNNNNEE!” “È stato fantastico come sia stato fatto riferimento anche più avanti nel film, perché c’è una parte in cui sta stringendo Robin in cui dice qualcosa di simile, e puoi vedere dalla reazione di Chris O Donnels questo sguardo in cui si rende conto di cosa sta affrontando e il significato emotivo di ciò, così come le conseguenze socioeconomiche meno ovvie. Non riesco a ricordare la riga esatta e non riesco a cercarla in questo momento, ma penso che fosse “BAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNEEEEE”. “Sceneggiatura al meglio in assoluto.”

Commenti più seri da parte di utenti come brickblazr hanno sottolineato che la versione di Bane è animata Harley Quinn “è il migliore, quel tizio è esilarante.”

In generale, le persone cercavano l’umorismo prima che il fan club di Tom Hardy entrasse in gioco. GodFlintstone ha detto: “Hardy’s è il migliore, ma dobbiamo ancora ottenere un live action accurato per i fumetti [sic] Bane.”

L’utente Endryu727 è d’accordo.

“Concordare. Hardy’s era il migliore, ma lontano dall’essere ciò che la maggior parte di noi vuole vedere sullo schermo. Detto questo, ritengo che la rovina dei fumetti sia una sfida da adattare sullo schermo. Devi avere il giusto ‘universo’ sul posto perché sia ​​credibile che un tizio possa schiacciare un’auto a mani nude”.

C’era un sacco di amore per Hardy da distribuire, incluso questo commento di MrKevora.

“Il Bane di Tom Hardy è stato eccellente! La sua presenza si faceva sentire in ogni scena ed era un cattivo davvero terrificante e spietato. È stato un peccato che sia stato messo da parte per il “colpo di scena” assolutamente prevedibile di Talia al-Ghul come antagonista principale, ma a parte questo, Hardy è stata un’eccellente interpretazione “nolanizzata” del personaggio! “Il Bane di Gotham si è sentito completamente spinto e costretto e non c’era davvero niente di speciale in lui, inoltre non mi è mai piaciuto il retroscena di quella versione. “E per quanto riguarda ‘BAAAAAAAAAAAAAAANE!!!!’ di Schumacher…. sì, dimentichiamo quella faccenda delle scimmie.

Un altro utente ha sottolineato che il perfetto Bane era quello di Cartman Parco Sud.

Sebbene ci siano stati molti riconoscimenti per alcune iterazioni, uno è arrivato in fondo, come evidenziato dall’utente Cnockaut-Is-Here, che ha scritto: “Bane da Gotham è terribile.” L’utente El__Jefe_ ha accettato.

“Non ho mai visto quello spettacolo, ma ricordo quando è uscita questa foto e sono rimasto scioccato dal fatto che qualsiasi regista professionista avrebbe pensato che fosse un bell’aspetto”.

L’utente LowenbrauDel ha diviso la differenza tra Cavaliere Oscuro Si alza Bane e il suo predecessore dei cartoni animati del leggendario Batman: la serie animata.

“Bane del Cavaliere Oscuro ovviamente, anche se le serie animate avevano la versione migliore. La gente di solito dice che, solo perché Bane ha finito per ingannare Talia, non ha una sua agenda. Non sono necessariamente d’accordo con questo, perché quando Talia se ne va e gli dice di non lasciare Batman in modo che possa soffrire, Bane la ignora e vuole comunque sparare a Batman. Penso che dimostri che non è un cane senza spina dorsale che la segue ad ogni passo”.

L’utente micael150 non è d’accordo.

“La serie animata Bane non è stata eccezionale e il team creativo dietro la serie ha ammesso di odiare il personaggio, ecco perché è presente così poco nel cartone animato e anche i suoi episodi sono molto sottoscritti. Semplicemente non potevano disturbare. “Bane in TDKR vede Talia come una figlia surrogata, ecco perché fa tutto per lei non è un tipo di accordo da scagnozzi. Entrambi condividevano gli stessi ideali LOS e lavoravano insieme per pianificare ed eseguire la missione. Stava facendo il lavoro in prima linea quando lei stava facendo le cose nascoste dietro le quinte che si infiltravano nella cerchia di Wayne.

Nonostante il disaccordo, il consenso generale è che Hardy’s Bane sia il ritratto definitivo, almeno per ora.