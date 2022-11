I fan di “Stranger Things” riflettono sul finale perfetto per Eleven

Cose più strane i fan, in mancanza di una parola migliore, si girano i pollici fino a quando la quinta e ultima stagione conclude questa ambiziosa storia da qualche parte lungo la linea. Come con ogni altro amato franchise là fuori che non rimane necessariamente oltre il suo benvenuto, anche gli Stranieri hanno alcune idee sulla risoluzione finale, e non è necessariamente di buon auspicio per l’eroina principale.

Nel frattempo, Casa del Drago i fan si sono appena resi conto che il suo creatore, George RR Martin, in realtà sta incoraggiando le persone a schierarsi nel conflitto Verdi contro Neri, anche se per lui questo ha più a che fare con la comprensione delle sfumature della narrativa conflittuale della storia piuttosto che alimentare le fornaci di infiniti dibattiti sui social media. Se ciò accade opportunamente per rafforzare la reputazione della storia, beh, dovremo solo accettare quell’effetto collaterale.

Ad ogni modo, ecco la tua carrellata quotidiana di notizie fantastiche e sviluppi virali da tutta la sfera online.

Alcune persone stanno ancora difendendo Gli anelli del potere anche dopo la sua conclusione

Immagine tramite Prime Video

Gli anelli del potere è uno degli spettacoli televisivi più divisivi della memoria recente, che divide a metà il fandom di Tolkien e confonde tutti gli altri sulle sue prospettive. Sebbene molti spettatori insistano sul fatto che si tratti di un mediocre tentativo di live-action nonostante il suo budget stupefacente, la serie Prime sta raccogliendo più amore attraverso i media sotto forma di seconde opinioni e riprese impopolari. L’ultima di questa ondata rigenerativa arriva per gentile concessione di un sito Web ben noto tra i circoli geek, quindi potresti voler dare una lettura se sei curioso di vedere il caso in corso ora.

George RR Martin incoraggia Casa del Drago i fan di scegliere da che parte stare, ma non sono sicuri che l’uomo capisca la loro parzialità nei confronti dei neri

Immagine tramite HBO Max

George RR Martin ha sempre voluto evidenziare la natura moralmente grigia dell’umanità dipingendola seriamente attraverso le correnti sotterranee della storia. Quell’inclinazione creativa ha certamente raggiunto nuove vette in Fuoco e sanguein cui Casa del Drago è basato. Ora che abbiamo visto l’intera storia rappresentata in live-action con attori carismatici come Emma D’Arcy e Matt Damon alla guida dell’ensemble Black, i fan non possono fare a meno di essere parziali nei loro confronti. Anche discutendo di una recente intervista in cui Martin ha parlato dell’importanza di calpestare quella linea sottile tra i neri e i verdi, la maggior parte sembra favorire Rhaenyra rispetto ad Alicent e suo padre Otto. Forse Casa del Drago ha fallito la storia al riguardo. Forse Rhaenyra e Daemon sono troppo convincenti per qualsiasi ragionevole discussione. Ma il risultato è comunque lo stesso.

Questo è come Cose più strane dovrebbe finire, secondo il fandom

Immagine tramite Netflix

Potresti pensare che tutti chiedano a gran voce quel lieto fine quando si tratta del loro preferito Cose più strane personaggi, ma sembra che la migliore idea del fandom su come dovrebbe finire la storia darà filo da torcere alle tragedie greche, almeno per quanto riguarda Eleven. In effetti, in un recente thread di Reddit con cui la maggior parte degli sconosciuti sembra essere d’accordo, si suggerisce che Eleven dovrebbe prendere il posto di Vecna ​​come nuovo sovrano del Sottosopra, poiché è l’unico modo in cui il mondo può vivere in pace e non preoccuparsi dell’apertura di più cancelli. in quel riflesso infernale della realtà. E se il povero Mike fosse traumatizzato oltre ogni speranza per il resto della sua vita? Sembra che ci sia sempre un prezzo da pagare per i giovani protagonisti, e il loro è sicuramente dovuto dopo tutti questi anni.