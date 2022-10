I fan di “Star Wars” vanno nella tana del coniglio discutendo su cosa sarebbe successo se i Jedi non avessero mai scoperto Anakin

Via Lucasfilm

Sulla carta, le possibilità che Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi incontrino Anakin Skywalker in Star Wars: La minaccia fantasma erano bassi. Erano solo su Tatooine dopo che un colpo vagante ha danneggiato il loro hyperdrive, e quali sono le possibilità che entrino nel negozio di cianfrusaglie in cui ha lavorato uno dei più potenti utilizzatori della Forza della galassia?

Il contrario è che la “volontà della Forza” guidò i Jedi ad Anakin, che aveva bisogno di adempiere la profezia del Prescelto. Ma cosa sarebbe successo se i Jedi non avessero mai trovato Anakin? Guerre stellari i fan sono sul caso, anche se con il talento di Anakin, la maggior parte crede che non sarebbe rimasto schiavo a lungo.

La risposta più apprezzata è un lungo post che teorizza che le capacità di pilotaggio e meccanico di Anakin lo avrebbero reso un contrabbandiere di talento che avrebbe lasciato Tatooine il prima possibile. Da lì, sarebbe stato probabilmente coinvolto nelle Guerre dei Cloni e con le sue abilità latenti della Forza è probabile che sia stato notato da qualsiasi Jedi che avesse incontrato.

Un altro sottolinea che mentre Anakin è una persona incredibilmente utile per Palpatine dalla sua parte, non è fondamentale per il piano: