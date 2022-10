I fan di “Star Wars” stanno ancora una volta battendo la trilogia del sequel per il trattamento di Finn

Immagine: Lucasfilm

Ci sono alcune certezze assolute in questo mondo: morte, tasse, e Guerre stellari i fan stanno pensando a nuovi punti di discussione per sbattere la recente trilogia del sequel.

Nonostante abbia incassato 3 miliardi di dollari in tre film e sia stata generalmente accolta positivamente dalla critica, la trilogia del sequel non è andata bene con gli irriducibili del franchise. In prima linea oggi a subire il peso maggiore di critiche e discussioni c’è il personaggio di John Boyega, Finn.

Il primo dei protagonisti ad essere presentato al pubblico in La forza si risveglia, è stato tappezzato di materiale pubblicitario e giocattoli con una spada laser e si è scontrato con il cattivo Kylo Ren. Quando L’ascesa di Skywalkeri fan erano delusi dal fatto che non avesse continuato con i suoi modi impliciti di Jedi.

Il filo è andato come previsto, con il tema più comune che era la convinzione che la trilogia del sequel non fosse stata pianificata in modo abbastanza efficace, specialmente con lo sviluppo del suo personaggio. I commentatori indicano solo che Rey Skywalker e Kylo Ren hanno archi narrativi convincenti che sembravano pianificati.

C’è del vero nei cambiamenti avvenuti mentre questi film stavano accadendo, ma erano molto (proprio come tutti i franchise di film) il risultato del feedback del pubblico. La Marvel è nota per tagliare e cambiare per adattarsi al feedback dei fan e Guerre stellari non è molto diverso. Perché altrimenti Jar Jar ha avuto sempre meno da fare nei prequel dopo La minaccia del Fantasma?

Uno dei grandi cambiamenti dietro le quinte è stato per Poe Dameron di Oscar Isaac. Originariamente destinato a morire durante La forza Si risveglia, è sopravvissuto dopo che Isaac ha convinto JJ Abrams a non ucciderlo. Da lì, ha guadagnato popolarità con il suo tempo sullo schermo ed è diventato più importante nei follow-up.

Anche se Finn non finisce per essere esattamente un Jedi, è fortemente implicato L’ascesa di Skywalker ha un’intuizione di forza durante lo scontro finale sopra Exegol. A volte le persone semplicemente non riconoscono sottilmente.

È improbabile che rivedremo Finn presto, almeno con il ritorno di Boyega. L’attore ha parlato di come ha finito con il ruolo e non sente alcun desiderio di tornare. Almeno ancora. Nessuno pensava che Harrison Ford sarebbe stato convinto per l’episodio 7, ma si è comunque presentato.

