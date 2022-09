I fan di “Star Wars” sono sconvolti dal motivo per cui non abbiamo ancora una serie di Darth Vader

Immagine: Lucasfilm

Guerre stellari è diventato un franchise grande quanto la Marvel e sta iniziando a eguagliare l’output del Marvel Cinematic Universe. Nonostante l’ambiguità del mondo, i fan sono scioccati dal fatto che una scelta ovvia non abbia visto uno spin-off: Darth Vader.

Una serie del genere si rivelerebbe sicuramente più di un semplice cromulent, con il personaggio che è uno dei principali momenti salienti del recente Obi-Wan Kenobi serie solista che ha debuttato nel giugno 2022. Hayden Christensen e James Earl Jones sono tornati rispettivamente per interpretare e doppiare il personaggio per Kenobie i fan vogliono di più.

Disney Plus ha finora visto degli spin-off Il Mandaloriano, Il libro di Boba Fette presto aggiungerà l’ex apprendista di Vader con Rosario Dawson Ahsoka sta arrivando. La pazienza sta correndo, però. I fan vogliono Vader e lo vogliono come protagonista.

Doppiato con enfasi da un commentatore, quando l’intera saga dipende dalle azioni di Vader in qualche modo indiretto, è sconcertante che non abbia visto più dedizione a livello uno contro uno sotto forma di film o serie.

O Vader è semplicemente troppo “tosto” come suggerisce un commentatore? Il suo ruolo nella trilogia originale era abbastanza semplice, così come il suo ruolo generale nell’impero. Entra con le truppe e mostra alla gente di cosa tratta l’impero e, soprattutto, quanto può essere potente.

L’altro lato della medaglia vede Vader come qualcosa che devi usare con parsimonia affinché mantenga il suo effetto. Se dovesse essere il protagonista di una serie, le sue apparizioni sarebbero altrettanto d’impatto durante Ladro Uno o Obi-Wan?

La realtà è anche che è apparso in cinque film come uno spauracchio che fa affari. Se conti che il suo elmo è tra i beni di Kylo Ren e del giovane Anakin, è apparso in ogni singolo Guerre stellari film.

Se Vader dovesse mai avere la sua serie Disney Plus, sarebbe curioso vedere se Christensen riprenderebbe di nuovo il suo ruolo. Obi-Wan Kenobi attualmente può essere riprodotto in streaming su Disney Plus.