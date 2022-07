I fan di “Star Wars” sono sbalorditi da questa incredibile prefigurazione

L’unica domanda che rimane è questa: è stata una mossa intenzionale di George Lucas o semplicemente una coincidenza? Alcuni fan sembrano favorire quest’ultimo, esprimendo il loro scetticismo su tali sottigliezze notando una tendenza simile al riconoscimento di schemi in altre opere d’arte, principalmente nella letteratura.

Poi di nuovo, l’angolo della telecamera è troppo simile per escluderlo completamente come intenzionale. Come disse una volta lo stesso Lucas, ogni strofa nella galassia molto, molto lontano è stata sviluppata in modo da rimare con ciò che l’ha preceduta, quindi non sarebbe esagerato presumere che questa in particolare sia stata fatta apposta.