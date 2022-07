I fan di “Star Wars” si precipitano a difendere i Midi-chlorian, confondendo tutti

Immagine tramite Lucasfilm

Non abbiamo ricevuto il promemoria, ma a quanto pare non c’è niente di simile Guerre stellari i fan odiano più i prequel. Per quanto possa essere difficile da credere, alcuni stanno effettivamente difendendo i Midi-chlorian, arrivando persino a riconoscere che il contraccolpo iniziale al concetto introdotto in Episodio I – La minaccia fantasma potrebbe essere stato non richiesto.

Se dovessi chiedere a Guerre stellari fan nei primi anni ’80 cos’è la Forza, probabilmente descriverebbe una sorta di campo energetico che ci “circonda” e “lega” la galassia insieme, con l’implicazione che quasi tutti potrebbero attingere alla Forza, anche se alcuni lo sono più prodigioso in questo senso di altri. Quella comprensione è cambiata drasticamente quando George Lucas ha introdotto il concetto di Midi-chlorian nella trilogia prequel, esseri microscopici che risiedevano nelle cellule di tutti gli esseri viventi, consentendo loro di stabilire una connessione con la Forza Vivente.

Se quella connessione è abbastanza forte, la persona potrebbe usare la Forza, destinata a diventare un Jedi e servire la luce o soccombere all’oscurità degli ideologi Sith. Per qualche ragione Guerre stellari i fan non riescono a mettere le dita su adesso, il pubblico ha reagito negativamente a questo concetto nel 2001, ma ora che a quanto pare amiamo tutto ciò che riguarda i prequel e tutte le cose che “hanno fatto bene” rispetto ai sequel orribili della Disney, alcuni stanno aumentando a difesa dei Midi-chlorian.