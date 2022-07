I fan di “Star Wars” scelgono i registi dei sogni e viene fuori il nome di Rian Johnson

tramite Lucasfilm

Per quanto ne sappiamo, sono ancora tre Guerre stellari film in sviluppo, ma nessuno di loro è vicino all’essere inchiodato, garantito, bloccato, caricato e pronto per entrare in produzione, il che non è poi così sorprendente se si considera l’approccio di Lucasfilm al franchise durante l’era Disney.

Kathleen Kennedy ha lasciato intendere che il blockbuster intergalattico di Taika Waititi potrebbe essere pronto per dicembre 2023, ma il Thor: Amore e tuono il regista ha recentemente tentato di versare acqua fredda sul suo stesso progetto. Patty Jenkins può o non può aver finito completamente Squadrone canagliamentre nessuno sembra sapere cosa sta succedendo al film giallo di Kevin Feige.

Per divertirsi intanto, intrepidi Guerre stellari i sostenitori hanno nominato i registi che vorrebbero vedere dirigersi verso una galassia molto, molto lontana per dare il via a uno spettacolo cosmico. Alcuni dei candidati sono ispirati, altri sono fuori dal campo di sinistra e uno di loro (che compare ripetutamente) è infatti Rian Johnson.