I fan di “Star Wars” salutano il personaggio più coraggioso della saga di Skywalker

C’è una linea sottile tra stupidità e coraggio, ma sono passati più di quarant’anni dalla prima del primo Guerre stellari film, il fandom della galassia molto, molto lontana non riesce a decidere se questo personaggio in particolare è stupidamente audace o audacemente stupido.

quando Una nuova speranza originariamente uscito nel 1977, la nostra percezione della Forza vivente era ancora ristretta. In un mondo di fantascienza dominato da astronavi e altre meraviglie tecnologiche, il potere della telecinesi sembrava piuttosto irrilevante, finché Darth Vader non fece sapere agli ammiragli imperiali e al pubblico che tale stima non poteva essere più lontana dalla verità.

Quando si discute del potere della Morte Nera, un’arma di distruzione di massa che l’Impero ha impiegato 20 anni a costruire, Vader lo liquida casualmente come insignificante accanto al potere della Forza. Uno degli ufficiali presenti, un ammiraglio di nome Motti e interpretato da Richard LeParmentier, si scrolla di dosso la sciocchezza dicendo: “Non cercare di spaventarci con i tuoi modi di stregoni, Lord Vader. La tua triste devozione a quell’antica religione non ti ha aiutato a evocare i nastri di dati rubati”, a quel punto, Vader, naturalmente, Force soffoca il poveretto finché Tarkin non gli chiede di lasciar perdere.

Adesso, Guerre stellari i fan si stanno unendo per apprezzare Motti, che ha avuto la forza testicolare, in mancanza di una parola migliore, di sfidare apertamente il secondo in comando dell’Imperatore.