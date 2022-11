I fan di “Star Wars” offrono “Snitches Get Stitches” come spiegazione per un importante buco nella trama della trilogia originale

Immagine tramite Lucasfilm

R2-D2 ha visto tutto. L’adorabile droide fece la sua prima apparizione cronologica in Guerre stellari in La minaccia del Fantasma come parte dell’equipaggio della Royal Starship di Padme, sarà il droide astromeccanico di Anakin Skywalker, l’amico di Luke nella trilogia originale e, infine, una parte fondamentale della storia dei sequel. Il comportamento ribelle di R2 è spesso attribuito al fatto che non gli è mai stata cancellata la memoria, garantendogli una personalità distinta che manca a molti altri droidi.

Ma, come molti fan hanno sottolineato nel corso degli anni, se R2-D2 riesce a ricordare tutto dell’era prequel, perché non ha detto a Luke tutto di Anakin Skywalker, Padme e il resto? I fan stanno discutendo la questione, chiedendo perché R2-D2 non sembra riconoscere Yoda (un tizio piuttosto caratteristico) quando si incontrano in L’impero colpisce ancora?