I fan di “Star Wars” nominano il droide che vorrebbero di più come loro compagno

E un altro voleva un modello di assassino IG. Beh, prendono bene gli ordini. Ci preoccupiamo per i suoi vicini però.

Strisce di colore arancione e una doppia bandoliera sono state aggiunte al design di IG-11 per distinguerlo dal classico cacciatore di taglie droide IG-88. Anche il concept supervisor Christian Alzmann ha dato le mani a IG-11, per consentirgli di impugnare e sparare meglio con il suo blaster …https://t.co/qzQFJMmtzB pic.twitter.com/PP5AXbLPJq — Star Wars Trivia (@swTriviaGallery) 26 luglio 2022

Ma l’Astromeccanico ha vinto su qualsiasi altra cosa. Sorprendentemente, però, R2 ha avuto una corsa per i suoi soldi, e nemmeno contro qualcuno con una cattiva motivazione. C1-10P, meglio conosciuto come Chopper dal ribelli la serie animata ha dato all’OG R2 molta concorrenza. L’unità disordinata, formata principalmente da pezzi di ricambio a questo punto, può spesso salvare la situazione per l’equipaggio di The Ghost, ma è probabilmente l’astromeccanico più burbero dell’intero franchise.