I fan di “Star Wars” meditano su un universo alternativo in cui George Lucas ha scelto la sua prima scelta per Obi-Wan

Immagine tramite Lucasfilm

Da qualche parte negli angoli più remoti del multiverso, Orson Welles ha doppiato Darth Vader, Arnold Schwarzenegger ha pilotato il Millennium Falcon nei panni di Han Solo, Michael J. Fox ha assunto il ruolo di Luke Skywalker e qualcuno diverso da Alec Guinness ha finito per riempire i panni di un Sambuco Obi-Wan Kenobi.

In verità, l’idea di un Obi-Wan senza Guinness è incomprensibile per molti, ma c’è una certa fantasia nell’immaginare cosa sarebbe potuto essere se George Lucas fosse riuscito a ottenere il primo nome nella sua lista per il ruolo di Kenobi, e il masse di r/StarWars si sono radunate per rimuginare sulle possibilità perdute.