I fan di “Star Wars” inviano le loro interazioni da sogno tra i preferiti iconici che non si sono mai incontrati

Vale la pena sottolineare che Padme e Leia si sono incontrati molto brevemente, anche se Padme è morta pochi istanti dopo la nascita di Leia. Sospettiamo che i due avrebbero trovato molto in comune tra loro. Obi-Wan Kenobi ha osservato in modo toccante nel suo spettacolo Disney Plus che la giovane Leia gli ricordava il suo ex amico e pensiamo che Padme sarebbe stata molto orgogliosa della donna in cui sua figlia è cresciuta.

Un altro pezzo grosso è Yoda e Leia. Nonostante la coppia sia due dei più grandi personaggi del franchise, non si sono mai incontrati faccia a faccia e pensiamo che Yoda potrebbe averle dato qualche utile incoraggiamento per sfruttare la sua sensibilità alla Forza. Ma c’è troppo Anakin in Leia perché possano andare d’accordo?