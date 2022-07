I fan di “Star Wars” hanno ripensato a quando hanno visto “La vendetta dei Sith” nei cinema

Immagine tramite Star Wars

Guerre stellari i fan sono tornati indietro nel tempo mentre cercano di ricordare il tempo che hanno visto La vendetta dei Sith quando è stato aperto per la prima volta. E come previsto, ci sono state reazioni contrastanti.

Tutto è iniziato quando l’utente di Reddit u/SpacemanSR ha chiesto su r/StarWars come si sentivano gli spettatori quando hanno visto per la prima volta Revenge of the Sith nei cinema nel 2005. Ciò ha portato i fan a condividere pensieri diversi sulla loro esperienza di visione di film così com’era a seconda che lo vedessero come una trilogia isolata.