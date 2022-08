I fan di “Star Wars” discutono sullo status di genio di Anakin Skywalker

Immagine di Lucasarts

In Star Wars – Episodio 1: La minaccia fantasma, i fan sono stati presentati a un giovane Anakin Skywalker e al suo interesse per l’ingegneria meccanica. Ciò ha portato i fan a chiedersi se questo futuro Signore dei Sith fosse un genio o se la robotica fosse solo un hobby facile nel mondo Guerre stellari universo.

L’utente di Reddit u/Thylocine ha pubblicato questa domanda sul subreddit r/StarWars, poiché trovava difficile credere che un bambino piccolo possa ricostruire con successo C-3PO.

I fan hanno teorie diverse su quanto sia abile il giovane Skywalker Guerre stellari universo, che ha portato a risultati contrastanti. Alcuni fan credevano che Skywalker stesse solo ricostruendo un robot usando parti di scarto, ma ha mantenuto il software originale. Successivamente hanno descritto la sua ricostruzione di C-3PO come “costruzione di un PC complicato”. Hanno anche sottolineato che Skywalker è cresciuto in un ambiente spazzatura, dandogli un accesso limitato alle parti dei robot.

Altri hanno sottolineato che C-3PO è uno dei tanti robot 3PO che esistono nella galassia e che ricostruirlo da zero non dovrebbe essere difficile.

I fan hanno sottolineato che i fan dovrebbero essere colpiti dal fatto che può costruire un pod-racer piuttosto che ricostruire un robot in così giovane età. Erano anche sconvolti dal fatto che la serie non utilizzasse le capacità ingegneristiche di Skywalker. Ma poi di nuovo, questi erano i prequel. Sono stati rilasciati dopo la trilogia principale. Grazie a dio per Guerre Stellari la battaglia dei cloni per aver colmato le lacune e aver permesso a Skywalker adulto di usare le sue abilità di ingegneria meccanica durante i suoi giorni da Jedi.

Ma molti fan si sono aggrappati al fatto che Anakin Skywalker doveva essere un prodigio e che è abile sia nel suo addestramento Jedi che in tutto ciò che potrebbe aiutarlo a cavarsela nella galassia.

Ad ogni modo, Anakin Skywalker è un ragazzo intelligente e di talento. E mentre è stato in grado di ricostruire pod racer e robot in così giovane età, non dimentichiamo il fatto di dove è cresciuto e il tipo di ambiente in cui è cresciuto. Ha lavorato in un negozio di pezzi di scarto e usciva con i piloti. Quindi, ovviamente, avrebbe raccolto una o due cose sulle riparazioni di robot e veicoli.

L’intero Guerre stellari saga è disponibile per lo streaming su Disney Plus.