I fan di Star Wars discutono se un accessorio Nintendo avrebbe potuto salvare lo Jedi

Credito: Lucas Films

Per molto tempo, discussioni umoristiche sugli standard di sicurezza dentro e intorno al Guerre stellari l’universo è spuntato in quasi ogni angolo di Internet e oggi non è diverso.

Oggi è incentrato sulle spade laser, su come una certa elegante periferica Nintendo che ti impedisce di lanciare il telecomando Wii attraverso lo schermo della TV potrebbe davvero aver tirato fuori alcuni dei nostri detentori della Forza preferiti da varie situazioni difficili.

Sul subreddit r/StarWars, l’utente u/LiteralGrill ha dato il via alla conversazione con una semplice domanda:

Anche se il pratico cinturino da polso non avrebbe davvero aiutato Luke al culmine di L’impero colpisce ancora, dato che la sua mano era accompagnata dalla sua spada laser, non si può negare che molti Jedi nel corso di questa operazione Guerre stellari la storia avrebbe potuto essere salvata da una morte certa con l’assurdamente semplice attaccamento.

A meno che, ovviamente, non si siano tagliati la gamba mentre la loro spada laser ancora attiva penzolava molle dal loro polso, il che naturalmente si è trasformato in una discussione a parte: le spade laser si spengono quando vengono lasciate cadere?

Non è la prima, e non sarà certo l’ultima volta che la salute e sicurezza sul lavoro diventa argomento di discussione tra i Guerre stellari fandom – non molto tempo fa i fan erano in armi per la scioccante mancanza di ringhiere di sicurezza a bordo della Morte Nera, che alla fine della giornata risulta avere una spiegazione abbastanza ragionevole.

Quando si tratta di Guerre stellari e sicurezza, è una discussione sorprendentemente pertinente abbastanza da giustificare la canonizzazione delle spiegazioni a tali gaffe – come Galen Erso che rivela il ragionamento dietro il famigerato sfogo esposto della Morte Nera durante gli eventi di Ladro Uno.

Vediamo se negli ultimi episodi di Andor, attualmente in onda settimanalmente su Disney Plus.