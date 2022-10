I fan di “Star Wars” discutono se la Disney stia spingendo troppo la serie prequel

tramite Lucasfilm

La Disney ha spinto il prequel Guerre stellari serie recentemente nel loro contenuto Disney Plus da allora Ladro Uno ha ricevuto elogi nel 2016. Così come il successo di Obi-Wan Kenobi avuto su Disney Plus. E come Andor continua a fare scalpore su Disney Plus, l’imminente uscita di Ahsoka nel 2023 e riferimenti a Le guerre dei cloni in Il Mandalorianoi fan hanno discusso se la Disney stia probabilmente spingendo troppo i personaggi del prequel.

L’utente di Reddit u/lumpy-space-sigma ha chiesto su r/StarWars se qualcuno fosse stufo dei personaggi prequel che riapparivano nel Guerre stellari franchising. Sostenevano che si stavano stancando di vedere gli stessi personaggi ancora e ancora e desideravano che la Disney esplorasse altre storie nel Guerre stellari sequenza temporale. Un esempio che hanno dato è stato Il Mandaloriano e come quello spettacolo fosse al di fuori della storia del film principale. Hanno capito che la Disney voleva fare soldi e dare Guerre stellari una storia “interconnessa”. Ma è come se fossero bloccati nello “stesso luogo e ora generale”.