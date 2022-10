I fan di “Star Wars” chiamano l’OSHA sulle tecniche di addestramento per mutilare i bambini di Yoda

Immagine tramite Lucasfilm

Da allora L’impero colpisce ancora, Guerre stellari i fan hanno avuto domande sulle tecniche di allenamento di Yoda. Luke ha passato il suo tempo a correre in una lurida palude a contendersi la fauna selvatica, il tutto mentre un eccentrico minuscolo alieno era attaccato alla sua schiena e veniva sottoposto a preoccupanti esercizi allucinogeni freudiani che coinvolgevano suo padre.

Ma forse Luke è stato facile, dato che i fan hanno seri problemi con Yoda dell’era prequel che distribuisce spade laser ai giovani per l’allenamento. Questi possono notoriamente tagliare quasi tutto, quindi metterli nelle mani di bambini bendati significa che è meglio che abbiano una scorta di arti cibernetici a misura di bambino sul posto:

Come fanno notare rapidamente i fan più informati, l’Ordine Jedi ha effettivamente adottato misure per assicurarsi che non si trasformino in classi di laurea di giovani senza arti: