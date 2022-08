I fan di “Star Wars” cercano di capire perché Rey avrebbe mentito a Luke

Immagine: Lucasfilm

Niente ottiene alcune sezioni del Guerre stellari la base di fan è alle armi proprio come la trilogia del sequel, e oggi i fan stanno cercando di risolvere un piccolo mistero da cui Gli ultimi Jedi.

Forse il film più divisivo del franchise di 45 anni, Gli ultimi Jedi accende il dibattito come nessun altro film del solo cinema negli anni 2010. Il fandom ha visto una spaccatura molto simile a come i fan hanno reagito alla trilogia prequel ma forse accentuata dall’afflusso di forum di fan e video di YouTube dedicati a colpirla.

Ma il problema di oggi con cui Internet ha Gli ultimi Jedi è molto, molto minuscolo. Riguarda il motivo per cui Rey ha mentito a Luke sul fatto di aver visto Kylo Ren per tutto il film, in particolare la sua battuta sul fatto che avesse sparato accidentalmente con il suo blaster.