I fan di “Star Wars” analizzano i pro e i contro della costruzione del mondo dei prequel

tramite StarWars.com

Il Guerre stellari la trilogia prequel ha causato molte polemiche alla fine degli anni ’90 quando è stata rilasciata per la prima volta nelle sale, con alcuni che si sono lamentati dell’eliminazione del misticismo della Forza con la spiegazione che era il risultato di una sostanza nel sangue chiamata “midocloridani” che potrebbe essere ereditato, mentre altri odiavano le buffonate slapstick in età prescolare di Jar Jar Binks.

Tuttavia, altri hanno guardato alla recitazione notoriamente rigida di tutti gli attori che interpretano Anakin Skywalker e hanno trovato le scene d’amore tra lui e la principessa Amadala di Natalie Portman sia risibili che inquietanti, in quanto lei lo ha incontrato quando era bambino in La minaccia del Fantasma e poi in qualche modo avevano entrambi la stessa età L’attacco dei cloni.

Tuttavia, altri hanno scoperto che George Lucas ha rinunciato a tutto ciò che amavano della trilogia originale a favore di set adatti al merchandising e sequenze di corse di podcast. Molto probabilmente a causa della decisione di Lucasfilm di ritardare il lavoro sulla nuova trilogia prequel, in parte per la decisione di attendere fino alla scadenza dell’accordo originale dello studio con Hasbro.

Ma un membro della popolare bacheca di Internet Reddit ha una teoria su ciò che ha reso la trilogia prequel così terribile e ha scelto di incolpare la costruzione del mondo: