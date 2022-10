I fan di “Star Wars” amano la democrazia, ma sono completamente perplessi da Padme

Immagine: Lucasfilm

Il Guerre stellari i prequel si sono fortemente appoggiati al lato politico delle cose dopo la più sottile trilogia originale, e gli stessi ideali di democrazia nella galassia sono attualmente in discussione a causa nientemeno che di Padme.

Le strane macchinazioni del sistema politico della galassia sono al centro, mentre i fan cercano di capire come fosse esattamente Padme, all’età di 14 anni eletto la regina del pianeta. Ci sono molti, molti problemi con il Guerre stellari trilogia prequel e in particolare con La minaccia del Fantasma, ma abbiamo davvero bisogno di qualcuno che lo spieghi per noi. Come fa un quattordicenne a diventare capo di stato?