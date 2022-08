I fan di “Star Wars” affermano che i personaggi che ritornano dai morti sono la cosa peggiore del franchise

tramite Lucasfilm

Guerre stellari i fan sono noti per essere ferocemente critici nei confronti del franchise che amano, con discussioni che infuriano da anni sui meriti della trilogia prequel, la gestione generale della Disney dal 2013 e, naturalmente, le continue lamentele su tutto ciò che ha a che fare con il film di Rian Johnson. Gli ultimi Jedi.

Ma ora il fandom è unito nello sbattere quella che potrebbe essere la cosa peggiore del franchise: i personaggi morti non rimarranno sottoterra. Un post popolare su r/StarWars descrive le resurrezioni come “follemente abusate” ed elenca i molti personaggi che sembravano morire, ma non lo fecero: