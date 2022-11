I fan di Snyder Cut ringraziano la “Josstice League” per il suo quinto anniversario

I fan della DC stanno ricordando il film diretto da Joss Whedon Lega della Giustizianel bene e nel male, nel quinto anniversario della sua uscita.

“Oggi è il quinto anniversario dell’uscita nelle sale di Lega della Giustizia (17 novembre 2017)”, l’utente di Reddit u/DoctorBeatMaker ha pubblicato sul subreddit r/DC_Cinematic insieme al suo poster ingiustificatamente iconico, ispirato ad Alex Ross.

“Questo non è davvero celebrato per alcuni motivi”, ha correttamente sottolineato un utente di Reddit, riferendosi a una miriade di problemi con il film che ora sono diventati famigerati, inclusa una colonna sonora “marcia” su Rotten Tomatoes, dramma dietro le quinte in relazione alle riprese e al presunto comportamento offensivo di Whedon, e al famigerato labbro superiore generato al computer di Henry Cavill per coprire il suo obbligo contrattuale, Missione Impossibile: Falloutbaffi correlati.

Sebbene il film – che ora è colloquialmente noto come il Lega di Josstice – era generalmente odiato dagli spettatori, c’è un aspetto inaspettato che merita gratitudine dai fan del regista Zack Snyder, come ha sottolineato un utente di Reddit.

“Se c’è una cosa, possiamo ringraziare la Josstice League per questo [is] che è stato così brutto da spingere un buon numero di persone a guardare il film [to] unisciti al movimento Snyder cut”, ha scritto il commentatore, riferendosi al fatto che il regista originale Snyder alla fine ha rilasciato la sua versione del film, 2021 Justice League di Zack Snyderche è stato accolto molto meglio quando è stato rilasciato su HBO Max a seguito di una pesante campagna da parte dei fan e persino di membri del cast come Ben Affleck (Batman) e Gal Gadot (Wonder Woman).