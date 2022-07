I fan di “Resident Evil” si chiedono perché manchi ogni adattamento live-action

tramite Netflix

Una nuova svolta Cattivo ospite ha fatto il suo giro su Netflix nelle ultime due settimane e, come un meccanismo a orologeria, sia i fan del materiale originale che i critici lo hanno sbranato con tutta la ferocia di quelle iconiche orde di zombi. Dopo un ottavo swing e una mancanza dai tentativi di live-action del franchise, è giunto il momento che ci siamo tutti chiesti dove le cose vanno così male per questi sfortunati adattamenti.

Lascia che sia Reddit ad approfondire la scienza dietro l’azione dal vivo Cattivo ospiteconcludendo con un thread pieno di quasi tutto tranne un consenso.

A dare il via alla discussione è stato un utente che ha incolpato Constantin Film per la sfortuna del franchise nel live-action, essendo stato responsabile di tutti e sette i film, dal 2002 Cattivo ospite al 2021 Resident Evil: Benvenuti a Raccoon City, così come la recente serie Netflix. Forse buttare fuori dalla porta artisti del calibro di Constantin ci garantirà un live-action Cattivo ospite tutti meritiamo?

Un utente ha fatto eco a questo sentimento, notando i discutibili pro e contro di Constantin Film.