I fan di “Predator” condividono le speranze per i film futuri dopo “Prey”

tramite Hulu

Il colpo a sorpresa Preda ha rinnovato interesse per il franchise vecchio di decenni Predatore e gli ha dato nuova vita. Dopo il successo dello spettacolo, i fan non vedono l’ora di vedere dove andrà la leggendaria epopea di fantascienza horror.

Sul subreddit r/Horror, i fan stanno discutendo su cosa vorrebbero vedere in futuro Predatore film. Per chi non lo sapesse, Preda è un prequel di Predatore ed è ambientato nel 1700 ed è incentrato su una giovane donna comanche Naru.

La nuova ambientazione ha dato vita a un nuovo mondo di possibilità per ciò che è possibile e i fan ne sono piuttosto entusiasti. L’utente u/undefeated_Equality ha detto che vogliono che continui lungo il percorso in cui si trova attualmente, e ha detto che ci sono un paio di posti diversi da cui prendere la storia da qui.

Dopo aver visto il film prequel/sequel diretto da Dan Trachtenberg “Prey” o “Skull” come era noto come titolo alternativo, è stato davvero interessante vedere una nuova versione della specie Yaujta, dal momento che questa proveniva da una tribù diversa della specie. Dan Trachtenberg ha dichiarato di voler perseguire idee per un sequel nell’intento di portare la narrazione in luoghi non esplorati prima nell’IP. Diverse tempistiche e impostazioni anche, dal momento che Prey aveva spiegato la pistola a pietra focaia P2, penso che sarebbe la direzione migliore per prendere questa tbh. Alcune delle ambientazioni che mi piacerebbe vedere in un sequel del film Predator sarebbero il Giappone feudale, durante la prima o la seconda guerra mondiale, durante l’era dei cavalieri medievali in Europa, e forse un ambiente invernale per gli Yaujta in cui cacciare all’interno

Un utente ha saltato sull’idea delle impostazioni storiche. “Il Giappone feudale sarebbe davvero fantastico. Potresti anche fare delle cose divertenti con la Guerra Civile Americana”.

L’idea dell’ambientazione della guerra mondiale ha avuto risonanza con alcuni fan diversi, incluso u/myvariantcover.

“Onestamente mi piacerebbe vedere un film sui predatori della seconda guerra mondiale in cui i predatori sono come “oh, ecco dove si trova l’azione” e in qualche modo vengono sopraffatti dall’entità del taglio di quelle guerre, catturati e uccisi in modi che non si aspettano ma sono ancora una minaccia per i personaggi su cui si sta concentrando il film. Come un predatore minaccioso poi appena evaporato dall’artiglieria. I cacciatori più brutali della galassia saltano ingenuamente in un tritacarne”, ha detto un utente.

Anche all’utente u/redditondesktop è piaciuta l’idea.

Io voto la prima guerra mondiale. Hai presente la storia di come i soldati hanno avuto una tregua il giorno di Natale? Prendi quella storia ma includi anche loro che fanno la tregua per uccidere il Predator. Poi sai che la storia lo copre o qualsiasi altra cosa e dice che era solo una felice storia di Natale nel mezzo di una guerra.

L’utente u/hugostiglyts è stato più divertente che utile.

Penso che dovrebbero fare un crossover con il franchise veloce e furioso. Fondamentalmente un inseguimento ad alto numero di ottani di 90 minuti, Predator vs Dominic Toretto. Possibile titolo, Predator: Hunting Tracks.

OP è davvero nell’idea del Giappone feudale.

Assolutamente, e sono un po’ felice che ci siano state discussioni con Dan su dove vuole portare il franchise ad andare avanti. Dammi WW2, o film Predator dell’era Samurai con un’altra variante di specie della creatura. Il nuovo Feral Yaujta di una tribù diversa era una caratteristica davvero interessante.

Ecco una bella idea: i Vichinghi! Suggerito da u/Lol_jk_Omg.

Subito prima dell’inizio della pandemia, io e i miei amici stavamo discutendo di come una delle nostre cose preferite del predatore fosse il gigantesco cambiamento di genere di passare da questo film d’azione a un film slasher di mostri. Ci è venuta l’idea del predatore che affronta i Vichinghi, ma per la maggior parte del film pensi di guardare una specie di film d’azione storico con alcuni elementi fantastici che sono un po’ inspiegabili ma legati alla tradizione e alla mitologia vichinga. Una volta che il predatore è stato introdotto alla fine, ti rendi conto che forse parte della mitologia vichinga è basata su di lui. Ho finito per scrivere una sceneggiatura, ma sono rimasto un po’ deluso quando ho sentito parlare della preda (non che io abbia una reale possibilità di fare un film sui predatori lol, ma comunque.)

Dopotutto, non sappiamo ancora cosa sia successo al gruppo di circa 115 coloni inglesi che salparono per Roanoke nel 1587. Anche un utente supernovamads ha pensato a questo.

“Oh ora mi hai fatto pensare… E se facessero un film sui predatori ambientato nella colonia di Roanoke VA.”

Puoi leggere l’intero thread Reddit. Preda è attualmente in streaming su Hulu.