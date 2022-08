I fan di Mcu piangono per la DC quando discutono se la Marvel stia facendo troppo

Un fan della Marvel ha sottolineato che il continuo rimescolamento dei contenuti Marvel equivale all’industria dei fumetti. Hanno descritto questi film e spettacoli come “scegli e scegli” e che non tutti sono necessari se vuoi guardare il franchise. Tuttavia, forniscono informazioni su chi sono queste persone e su come si inseriscono nell’MCU. Ciò ha portato i fan a pensare che i fan occasionali avrebbero semplicemente guardato i film mentre quelli della Marvel avrebbero guardato tutto.

Tuttavia, i fan hanno sottolineato che ci sono alcuni spettacoli come Wanda Vision sono assolutamente da vedere se vuoi capire i film.