I fan di Love and Thunder sono furiosi per un momento iconico del trailer tagliato

A questo punto, i fan della Marvel hanno capito che allo studio piace ingannarci deliberatamente e spesso crea o modifica scene appositamente per i loro trailer. Nella maggior parte delle occasioni è una strategia intelligente, ma a volte convincere il pubblico a pubblicizzare un particolare momento del marketing e poi non inserirlo mai nel film non è la migliore commedia. Ed è proprio quello che è successo Thor: Amore e tuono.

Una clip dei trailer che ha fatto eccitare e infastidire gli amanti di Tessa Thompson ha visto Valkyrie leccarsi oscenamente il suo pugnale. Ora che il film è uscito, però, le persone si sono rese conto che il momento non si vede da nessuna parte. L’utente di Twitter @valcarol è stato uno di quelli che si è sentito tradito. “Voglio solo sapere perché hanno tagliato questa scena”, hanno scritto. Bene, Marvel, hai una risposta?