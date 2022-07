I fan di Love and Thunder si inchinano a King Valkyrie

Dovrebbe essere la prossima candidata per uno spettacolo Disney Plus?

È sicuro dire che Tessa Thompson sta raccogliendo un sacco di fan in più con Love and Thunder, ma al momento non abbiamo idea di dove la vedremo dopo. Thor 5 è lontano anni dalla Fase 5 e non ci sono film importanti in arrivo o programmi Disney Plus in cui apparirà.

Anche se uno spettacolo che la mostra mentre continua a difendere Asgard sarebbe divertente, un percorso divertente potrebbe essere un prequel che la mostra alla guida delle Valchirie al culmine dei loro poteri. Inoltre, questo ci permetterebbe finalmente di vedere Valkyrie in una relazione con un’altra donna piuttosto che semplicemente fare riferimento ad essa nei dialoghi.

Thor: Amore e tuono ora è nelle sale.