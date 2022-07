I fan di “Love and Thunder” delusi dal fatto che non c’è alcuna connessione “Venom”.

tramite Marvel Studios/Sony

Come sicuramente saprai, Thor: Amore e tuono si è rivelato molto più polarizzante di quanto chiunque avrebbe potuto prevedere fino alla scorsa settimana, con l’ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe che è stato oggetto di pesanti critiche da parte della critica, dei fan e del pubblico occasionale.

Ovviamente, ciò non ha impedito al ritorno di Taika Waititi a New Asgard di decimare il botteghino, con la quarta avventura indipendente di Chris Hemsworth che ha ottenuto un weekend di apertura globale per oltre 300 milioni di dollari. Mentre il film nel suo insieme ha diviso le opinioni nel mezzo, Gorr the God Butcher di Christian Bale è uscito illeso dal caos.

C’è da aspettarselo quando uno dei migliori attori del settore si mastica i denti in un ruolo malvagio esagerato in un film di successo di supereroi, ma è stato avanzato l’argomento secondo cui Gorr non si avvicina abbastanza allo schermo. Purtroppo, ciò significa che i fan non hanno avuto altra scelta che esprimere la loro delusione per un potenziale cenno di Venom che avrebbe potuto essere lasciato cadere Amore e tuono.

// Spoiler sul tuono e sull’amore… io scherzavo sulla necrospada pensando che avrebbe potuto essere una connessione con Venom in futuro quando, in realtà, era solo una spada pic.twitter.com/MVj51qGQtk — Sindrome di Obi-Wan gf ⎊۞ ofmd (@horrorandseance) 10 luglio 2022

mi piace che il film fosse breve ma conciso, non troppa esposizione, stavano solo andando al diavolo e basta mi piace l’inclusione della necrospada perché necrospada significa knull e se alla fine vediamo veleno e knull combattere sarebbe la merda più bella — ed ღ👁️⃤ (@Gh0stlyKidd) 11 luglio 2022

Apprezzo il modo in cui hanno mantenuto il fumetto di Gorr accurato nel nuovo Thor. Ma dal momento che hanno introdotto la necrospada, questo collegherà Venom e Null? — £ (@aintnunlike757) 9 luglio 2022

Leggero spoiler: Personalmente penso che avrebbero potuto fare di più con tutti i neri, la necrospada e Knull, riportandoli alla fine. Mi sarebbe piaciuto se seguissero di più i fumetti, ma sono di parte. Sono un grande fan di Venom/symbiote, voglio quella trama sul grande schermo. — CUSH (@K_Cush86) 10 luglio 2022

Sì, sono appena uscito. Era buono. Ero più entusiasta della Necrosword perché ha legami con Venom e l’origine dei simbionti — ZAFFAYT (@EZAFFFAAAAA) 8 luglio 2022

FAMMI SAPERE COME È, UOMO!! Non mi piace molto leggere Thor, ma mi piace Gorr The God Butcher perché brandisce The Necrosword, che contiene l’intero potere della razza dei simbionti (come Venom Carnage ecc.) Gorr The God Butcher è tosto😎!!! — Le radici di Shooto (@SurfingMoonWolf) 8 luglio 2022

Ahh sì il veleno! Me ne ero completamente dimenticato, necrosword è stato letteralmente creato da knull, anche il creatore dei simbionti giusto?? Un’occasione così sprecata… Forse il mio voto ora è 5 😀 5 è solo per l’Eternità. Non posso credere che l’abbiamo visto. — Kardelen (@nikolatexla) 8 luglio 2022

Eddie Brock di Tom Hardy ha lasciato qualche simbionte nel Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa pungiglione, quindi non sarebbe stata la cosa più pazza del mondo se Necrosword e Knull fossero legati a una potenziale versione MCU dell’antieroe simbiotico. Purtroppo, la Sony continuerà a guidare quella particolare nave per ora, ma non è che lasciare una scia di briciole di pane fosse necessario per un film come Amore e tuonoche sembrava già essere stato tagliato senza pietà in sala di montaggio.