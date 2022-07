I fan di “Harry Potter” sottolineano un’occasione persa per il Signore Oscuro

Foto per gentile concessione di Warner Bros. Pictures.

Voldemort era il mago più temuto del Harry Potter franchise, ma i fan di oggi hanno condiviso un modo in cui il Signore Oscuro avrebbe potuto essere ancora più terrificante.

Quando sei potente e malvagio come Voldemort, l’unica strada rimasta per incutere timore è nel tuo aspetto, e mentre il personaggio ha un aspetto distinto, i fan sperano che abbiano mantenuto il suo aspetto durante la sequenza di rinascita invece di lasciare che lui arricchisce le cose per diventare più simile a un umano.

In occasione Harry Potter e il Calice di Fuoco, mentre il Signore Oscuro stava entrando di nuovo nella sua forma umana, il suo viso sembrava completamente svuotato e risucchiato dalla vita. Questo aspetto scheletrico è il numero di fan che vorrebbero che Voldemort sarebbe rimasto per il resto del suo mandato.

Uno Harry Potter un fan ha sottolineato alcune solide ragioni su come questo avrebbe avuto senso all’interno della storia, spiegando che lo avrebbe ritratto come “disperato e a malapena aggrappato alla vita”.

Altri commentatori hanno sottolineato quello che probabilmente era il fattore finale che ha dettato l’apparizione del Signore Oscuro, ovvero che i film sono stati realizzati per essere guardati anche dai bambini.

Anche se Voldemort non ha finito per sfoggiare questo look per il resto della serie, il personaggio è comunque riuscito a portare qualcosa di unico e inquietante sul grande schermo con il suo look finale.

Con il senno di poi, i fan hanno trovato molti aspetti della serie che avrebbero potuto essere ulteriormente perfezionati, nonché buchi della trama che non sono stati affrontati. Puoi rivivere questo classico franchise come tutti Harry Potter i film sono ora disponibili per lo streaming.