I fan di “Guardiani della Galassia” entrano in guerra per Adam Warlock, il nuovo ragazzo d’oro del MCU

È ufficiale, il Specchio nero: Bandersnatch e Mezza estate stella Will Poult è entrato a far parte dell’MCU. Poulter, 29 anni, vanta anche un impressionante curriculum di ruoli televisivi e persino una performance di doppiaggio/motion capture nei panni di Andrew, Anthony e Abraham in The Dark Pictures Anthology: Little Hope di Supermassive Games, gli sviluppatori del gioco horror per adolescenti di successo Fino all’alba. Ora, Poulter sta mostrando i suoi muscoli da supereroe come Adam Warlockil portatore della Gemma dell’Anima e fidato stregone cosmico dei Guardiani della Galassia, ma i fan della Marvel potrebbero non essere del tutto convinti del nuovo look di Poulter.

Quando il trailer è caduto, ai fan è stato dato un breve assaggio dello stregone di Poulter, il che non era sufficiente per giudicare il personaggio al di là del suo aspetto fisico e delle espressioni facciali di Poulter. Tuttavia, i fan della Marvel su Internet sono riusciti a trarre le proprie conclusioni sulla base di microsecondi (non proprio) di filmati. Sembra esserci una divisione a metà con alcuni fan che esprimono la loro approvazione mentre altri non sono così pronti ad accettare una versione molto diversa di Adam Warlock rispetto a quella a cui sono abituati dai Marvel Comics.