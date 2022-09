I fan di Coolio stanno ricordando un ruolo da supercriminale mancato che ha quasi cambiato ‘Batman’ per sempre

Immagine tramite Warner Bros.

Con la triste e scioccante scomparsa della leggenda degli anni ’90 Coolioi fan ricordano le due volte in cui è apparso nel cinema di supereroi, vale a dire, nel 1997 Batman e Robin e il taglio del regista del 2003 Temerario. Ma il legame più affascinante tra il cantante di “Gangsta’s Paradise” e il mondo dei fumetti deve essere il ruolo che ha quasi interpretato nel quinto film cancellato. Batman film, che, se fosse accaduto, avrebbe cambiato per sempre il franchise DC.

Vedi, Coolio si presenta brevemente Batman e Robin nei panni di Banker, l’uomo dietro una corsa su strada in cui Robin e Batgirl competono. Secondo l’uomo stesso, questo avrebbe dovuto essere solo un breve teaser per un concerto molto più grande per lui nel sequel mai realizzato – il che avrebbe rivelato che in realtà stava interpretando il dottor Jonathan Crane alias Spaventapasseri. Come ha affermato il rapper in un’intervista del 2017 (via Il giornalista di Hollywood):

“L’unico motivo per cui ho fatto quella parte è perché mi hanno promesso la parte da cattivo in seguito Batman, cosa che non hanno fatto perché Joel Schumacher – l’hanno licenziato. Comunque io e lui non andavamo molto d’accordo. … Il prossimo Batman il cattivo doveva essere lo Spaventapasseri.

Sulla scia della morte di Coolio, questo fatto selvaggio sta ancora una volta facendo il giro dei social media, mentre la gente riflette su ciò che avrebbe potuto essere.

Curiosità: Coolio era stato effettivamente progettato per essere lo Spaventapasseri in “Batman: Unchained” non prodotto di Joel Schumacher. Il suo personaggio in Batman & Robin si sarebbe rivelato essere Jonathan Crane. — The Wesley (@iamtheknight92) 29 settembre 2022

25 anni dopo ed è ancora un peccato.