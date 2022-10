I fan di “Black Adam” hanno reazioni polarizzanti a un deludente debutto in DCEU

Immagine tramite Warner Bros. Pictures

DCEU non ha avuto molta fortuna quando si tratta di adattare allo schermo gli amati personaggi DC dalle pagine dei fumetti. Sorprendentemente, il recente rilascio Adamo Nero è riuscito a impressionare gli spettatori se la sua valutazione del pubblico su Rotten Tomatoes è qualcosa su cui basarsi. Mentre artisti del calibro di Dwayne Johnson, Pierce Brosnan e Aldis Hodge sono i vincitori assoluti in termini di recensioni, i fan sono indeciso su Noah Centineo Spacca atomi.

Sebbene Al Rothstein di Centineo, alias Atom Smasher, faccia parte della Justice Society of America e possieda dei suoi superpoteri, la sua presenza nel film non imita affatto il significato di cui gode nei fumetti.

Oltre a ottenere un tempo sullo schermo minimo insieme a Cyclone di Quintessa Swindell, il suo personaggio non ha una storia di fondo adeguata e funziona principalmente come un sollievo comico. Ora, non tutti i personaggi hanno bisogno di una storia di origine sborsata, e portare alcuni momenti leggeri in una configurazione altrimenti tesa, che è il marchio di fabbrica DCEU, è sempre apprezzato. Tuttavia, i fan della DC non nutrono molti pensieri unanimi sul personaggio sulla base dei commenti su un thread Reddit in corso.

Il post originale di Reddit, che ha dato il via al dibattito, è completamente a favore del personaggio, credendo che Centineo abbia fatto un “ottimo lavoro” con quel poco che ha ottenuto in termini di tempo sullo schermo e sviluppo del personaggio.