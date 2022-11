I fan di “Andor” inviano spam alle recensioni su un documentario su un sopravvissuto all’Olocausto

Se hai mai avuto bisogno di prove su Internet e il fandom è stato un errore, non guardare oltre un documentario sopravvissuto all’Olocausto chiamato Andor ricevere spam con recensioni da Guerre stellari fan.

Andoril Guerre stellari serie, è stato piuttosto il successo dormiente per Disney Plus, con la scelta di mandare in onda i primi tre episodi contemporaneamente probabilmente un errore per lo spettacolo, poiché ha iniziato davvero ad attrezzarsi solo dall’episodio tre e oltre. Dall’iniziale calo di interesse, ha funzionato eccezionalmente bene, con molti elogi per la sua rappresentazione dell’ascesa dei governi fascisti e il commento politico generale.

Penseresti considerando il suddetto argomento di copertura del fascismo, Guerre stellari i fan sarebbero in grado di evitare di utilizzare una pagina Letterboxd per un documentario su un sopravvissuto di un vero regime fascista come luogo per recensire un pezzo di fantascienza. Il documentario brasiliano-americano Andor segue l’unico sopravvissuto brasiliano vivente dell’Olocausto – Andor Stern – ma Guerre stellari i fan di Letterboxd non sembrano rendersene conto o, peggio, preoccuparsene.