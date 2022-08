I fan dell’MCU vorrebbero che vivessimo ancora nell’era dei tie-in dei videogiochi

Immagine tramite Marvel Studios

Chiunque sia cresciuto nel decennio degli anni 2000 potrebbe ricordare i giorni in cui un nuovo eccitante film si stava preparando per l’uscita e ti è capitato di individuare l’adattamento del videogioco del film nel tuo negozio di noleggio locale. Questi erano, ovviamente, nient’altro che stratagemmi di marketing per la realtà, ma dopo aver giocato al gioco, spesso un platform scadente che poteva essere realisticamente battuto in meno di un’ora, è riuscito a renderti meno eccitato per il film.

Tuttavia, i supereroi sono sempre stati una sorta di materiale per videogiochi di prim’ordine, con la fantasia sempreverde che li circonda; chi non vorrebbe sentirsi come Spider-Man? E ora con il Universo cinematografico Marvel andando avanti a tutta velocità, alcuni fan di r/marvelstudios, una presa rinforzata con il ferro sui loro occhiali da sole rosa, desiderano un ritorno di tie-in di videogiochi per artisti del calibro di Ant-Man, Black Panther, Shang-Chi e Vedova Nera.