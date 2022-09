I fan dell’MCU sono seriamente infastiditi dalla mancanza di aggiornamenti di “Deadpool 3”.

Finora, tutto ciò che sappiamo Deadpool 3 è l’identità dei suoi sceneggiatori e registi, e il fatto che sarà la prima puntata classificata ai minori del MCU. Le finestre di rilascio sono state accennate ma non confermate, quindi è comprensibile che molte persone stiano iniziando a stancarsi per la grave mancanza di movimento effettuata in veste ufficiale.

Certo, potrebbero esserci molte cose dietro le quinte di cui non siamo a conoscenza, ma sono passati 52 mesi da quando David Leitch Deadpool 2 nei cinema e puoi garantire che Reynolds, esperto di social media, è pienamente consapevole che c’è una crescente inquietudine nel fandom.