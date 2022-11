I fan dell’MCU sono increduli alle voci sull’onnipotente cattivo di “Thunderbolts”.

Henry Cavill si è affrettato a smentire le voci secondo cui era stato schierato per fare un debutto a sorpresa nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Hyperion nella seconda stagione di Lokima sulla base dell’ultimo scuttlebutt per spazzare Internet, sembra che il franchise potrebbe cercare una star bella quanto l’ex Geralt di Rivia per dare vita al personaggio in Fulmini.

Se seguiamo la scia di pangrattato che è stata lasciata indietro di recente, allora ha perfettamente senso. Le voci dilagavano sul fatto che lo Squadrone Supremo sarebbe stato considerato la principale minaccia che costringeva la banda di antieroi canaglia dell’MCU a unirsi e fermarli, con Hyperion un membro fondatore del gruppo malvagio.

Facendo due più due, quindi, che è sempre una mossa rischiosa nel mondo delle dicerie online, non saremmo così sorpresi se l’entità onnipotente fosse coinvolta nel mix, specialmente quando ha legami con un numero enorme di favoriti stabiliti nei fumetti.

Non solo, ma i gentiluomini straordinariamente belli Ryan Gosling e Alexander Skarsgård sono emersi come i potenziali favoriti per la parte, quindi almeno sappiamo che Hyperion manterrà la sua tipica bionda, buff e molto bella da vedere. Ipoteticamente, ovviamente.