I fan dell’MCU rimuginano su uno dei grandi misteri senza risposta dell’MCU

Marvel/Disney

Se c’è una cosa Marvel Studios ha creato una forma d’arte, sta facendo parlare la base di fan. Che si tratti di prevedere le cose che accadranno nel Multiverso in continua espansione o di analizzare le implicazioni di un uovo di Pasqua intelligente, il capo della Marvel Kevin Feige ha sempre qualcosa su cui riflettere i fedelissimi del MCU.

Allo stesso tempo, la Marvel ha la tendenza a lasciare molti fili slegati. Cosa è successo alla trasformazione di Tim Blake Nelson in The Leader nel lontano 2008 Incredibile Hulk? Del resto, perché nessuno ha notato il Celestial che spunta dall’oceano Eterni? Praticamente ogni voce lascia ai fan più domande, il che ci porta alla prima coppia del MCU, Peperoni e Tony Stark.

La scena in questione risale al 2012 I Vendicatori. Quando Tony si è lamentato di fare i “compiti a casa”, Pepper scivola dentro e sussurra qualcosa motivante nel suo orecchio. Come spettatori, non eravamo a conoscenza di quella linea di dialogo, ed è rimasta una delle tante domande persistenti del MCU con molti suggerimenti interessanti.

Quindi cosa avrebbe potuto sussurrare Pepper a Tony che avrebbe acceso un fuoco sotto di lui? Reddit ha alcune idee. Essendo Internet, molti erano NSFW e puoi fare clic sul collegamento per visualizzarli. Per ora, lo terremo PG.

In uno dei commenti più docili, DisastrousAddition85 ha notato l’enorme stipendio dell’attore Robert Downey, Jr., scrivendo: “Il tuo stipendio dopo questo sarà di 50 milioni per un film con incassi back-end … non un eufemismo”.

Considerando Pepper stessa, Gwyneth Paltrow, in qualche modo non riesce a ricordarla Spider-Man: ritorno a casa cameo, BlueFox5 ha immaginato che fosse caduto in questo modo. “Ho dimenticato le mie battute, seguilo. Per quale film è ancora questo?”

In questa occasione, il premio per il miglior commento sul thread di Reddit va a Mattshyphy, che era abbastanza sicuro che il sussurro fosse più vicino a quelle spudorate telefonate truffaldine. «Ho cercato di contattarti riguardo alle tue macchine [sic] garanzia estesa.” Al che MrFitz8897 ha prontamente corretto, aggiungendo: “Ho cercato di contattarti per l’estensione della garanzia della tua tuta”.