I fan dell’MCU possono immaginare Will Arnett nel ruolo di “Dark Phil Coulson”.

Hollywood, CALIFORNIA – 30 GENNAIO: Will Arnett partecipa alla prima della stagione 6 di Netflix “Bojack Horseman” al Teatro Egiziano il 30 gennaio 2020 a Hollywood, California. (Foto di Rachel Luna/Getty Images)

È già diventato uno dei migliori Batman nella storia del cinema DC, ma ora i fan della Marvel pensano di avere il ruolo ideale per l’uomo divertente con la voce roca, Will Arnet. I Marvel Studios non hanno evitato di assumere attori noti per i loro ruoli più comici in passato e Arnett sarebbe un’altra gradita aggiunta al MCU secondo i fan.

Arnett è noto per i suoi ruoli in programmi televisivi come Sviluppo arrestato, 30 Rocciae BoJack Cavalieree ovviamente il suo ruolo di Lego Batman. A ciascuno di questi personaggi, porta un certo livello di energia “Voglio prendere a pugni questa persona in faccia” e ora i fan pensano di aver trovato il ruolo Marvel perfetto per il suo tipo di commedia. Proprio come Julia Louis-Dreyfus è stata scelta per interpretare Valentina Allegra de Fontaine, uno specchio un po’ oscuro per Nick Fury, i fan sulla pagina Marvel Reddit credono che Arnett sia il perfetto contrappeso al vecchio braccio destro di Fury, Phil Coulson.