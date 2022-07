I fan dell’MCU hanno un nuovo modo magico in cui avrebbero dovuto finire Thanos

tramite i Marvel Studios

Sono passati tre anni da allora Avengers Endgame è uscito nelle sale, ma i fan trovano ancora modi creativi per sconfiggere Thanos prima che il titano pazzo facesse lo snap. E no, questo non implica entrare in Thanos in alcun modo, forma o forma.

In r/FanTheories, l’utente di Reddit u/gogomonkey1 ha osato chiedere perché gli stregoni non hanno inviato solo Thanos e il suo esercito nella dimensione speculare durante la battaglia finale. Dopotutto, l’abbiamo visto in Il dottor Strange nel multiverso della follia ed è stato persino utilizzato Spider-Man non c’è modo di tornare a casa quando Peter Parker ha intrappolato il dottor Strange rubando il suo anello della fionda.