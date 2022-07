I fan dell’MCU diventano malinconici per i bei vecchi tempi della… Fase uno?

Molti sono d’accordo anche se si stanno costruendo discussioni sul fatto che i film precedenti fossero migliori di quelli più recenti.

Alcuni dicono I Vendicatori sta invecchiando particolarmente male.

Altri dicono che coloro che vivono nel passato devono già andare avanti.

Penso che molte persone dimentichino anche che fino alla Fase 3, l’MCU era selvaggiamente incoerente in termini di qualità. Iron Man, First Avenger, Avengers, Winter Soldier e Guardiani sono stati gli unici film che direi fantastici, il resto variava da bello (Ant-Man) a orribile (Thor 2). — Jack B (@JackChuffed) 1 luglio 2022

Alcuni dicono che i vecchi tempi erano migliori perché allora Internet era più calmo (non è vero).

Difficile essere d’accordo con questo, iniziando a suonare con l’MCU per questo motivo — Josh (@j_Ward20) 30 giugno 2022

Gli anni d’oro sono davvero finiti nel 2015.

sì, dopo abbiamo ottenuto film fantastici, ma le vibrazioni della fase 1 e 2 erano immacolate — Elia (@Elijah90032494) 30 giugno 2022

Non possiamo negare che non ci mancano cose come l’uso più pesante di costumi pratici e abbiamo problemi con l’uso eccessivo degli sfondi digitali da parte dei film attuali rispetto alle riprese in esterni, anche se siamo d’accordo che non possiamo vivere nel passato. L’attuale MCU è pieno di cose fantastiche come Moon Knight, Doctor Strange nel multiverso della folliae Signora Marvel — quindi apprezzare ciò che abbiamo ora è di gran lunga l’opzione più felice.

Inoltre, puoi scommettere tra 12 anni circa, ci saranno fan che diranno con sicurezza che nessuna era della Marvel potrebbe battere la Fase 4.