I fan dell’MCU denunciano i peggiori esempi dell’umorismo del franchise

Siamo arrivati ​​ad aspettarci certe cose dal Universo cinematografico Marvel negli ultimi 14 anni, e uno dei più notevoli è l’amore imperturbabile del franchise per una battuta o una battuta. Thor: Amore e tuono ha davvero martellato a casa, e mentre il gioco irriverente di Taika Waititi è sempre stato progettato per essere comico, molte delle battute non sono riuscite ad atterrare con gli spettatori.

Non c’è motivo per cui l’MCU non possa interpretare le cose con una faccia completamente seria di tanto in tanto, specialmente quando riduce drasticamente qualsiasi posta in gioco emotiva o drammatica genuina per seguire immediatamente un momento serio o uno scambio sincero con una gag concisa o un’appassimento avvizzinte.

Mentre c’è una battuta ricorrente in particolare che è già stata richiamata, l’ultima discussione su Reddit è diventata molto più specifica, con vecchi e nuovi fan allo stesso modo che richiamano i singoli peggiori esempi di umorismo in stile MCU nell’intera storia tentacolare del saga dei supereroi.