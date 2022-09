I fan dell’MCU continuano a pregare per l’apparizione di un personaggio iconico “Thor”.

Immagine tramite Marvel Studios

Sembra che anche i personaggi più bizzarri esistenti nell’universo Marvel stiano ora facendo la loro comparsa sul grande schermo nel Marvel Cinematic Universe, ma i fan si stanno ancora radunando attorno a uno davvero strano Thor personaggio che compare.

Preso in giro con un uovo di Pasqua pulito durante un’inquadratura decisiva Thor: Ragnarok, Beta Ray Bill è stato in cima alla lista dei desideri dei fan per molti anni per apparire e forse anche affrontare Mjolnir come suo. Uno dei personaggi Marvel dall’aspetto più ridicolo, Beta Ray Bill una volta era destinato a fare un’apparizione nel film secondo Kevin Feige.

Ma da allora Ragnaroknon c’è stato niente intorno a Bill che è apparso di nuovo. Thor: Amore e tuono includeva vari personaggi ridicoli, divinità Marvel, piani di esistenza e un torrente di battute: ma nessun uomo cavallo.