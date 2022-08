I fan dell’horror hardcore consigliano i migliori colpi di scena sbalorditivi

Immagine: Netflix

Un genere dedicato a sconvolgere il pubblico e a giocare con le aspettative, orrore è forse il posto migliore per sorprese e colpi di scena davvero sbalorditivi, e Internet sta celebrando alcuni dei più radicali messi sullo schermo.

Iniziando probabilmente con Alfred Hitchcock’s Psicopatico, il genere è orgoglioso di lasciare il pubblico con un finale strabiliante: anche se spesso è il peggio quando si tratta di protagonisti difficili. Scorre come Sega, 10 Cloverfield Lanee Il sesto senso tutto il pubblico ha affascinato lanciando assolutamente tutto ciò che sapevi dalla finestra.

La casa dell’orrore di Reddit è piena di suggerimenti per classici, preferiti e gemme del genere che ti terranno con il fiato sospeso, prima di costringerti a sollevare la mascella dal pavimento.

Davvero, non puoi parlare di film horror e horror senza che almeno un’opera di Stephen King salti fuori da qualche parte. Il gioco di Gerald è uno degli adattamenti più recenti realizzati, con l’esclusiva Netflix che adatta deliziosamente la storia e mantiene un grande shock nella manica senza guanti per il pubblico.

La capanna nel bosco ha riassoggettato il mondo al popolare meta angolo che Grido reso popolare negli anni ’90, e merita una menzione per il suo finale davvero brillante, che ha lasciato molti ancora a riflettere su cosa stesse succedendo sulla Terra.

Autostrada perduta non presenta solo una fantastica traccia dei Nine Inch Nails, ma usa anche magistralmente i generi thriller e horror insieme, lasciando un film memorabile per secoli. Uno dei film più seguiti di David Lynch, anche se inizialmente stroncato dalla critica. Ora, è nella stessa discussione di Mulholland Drive per il premio “miglior film con un motivo stradale” di Lynch.

Film horror surrealista La scala di Giacobbe è forse il migliore zona crepuscolare film mai, e non è ufficiale zona crepuscolare film. Almeno nessuno è morto facendocela, quindi va bene. È un film eccellente che sorprendentemente non ha generato molti imitatori data la sua qualità.

Ma c’è ancora un ricco arazzo di tortuosi film horror da realizzare. Le recenti aggiunte provenienti da Jordan Peele, Alex Garland e Robert Eggers dimostrano che una follia più sconvolgente sta ancora fornendo un terreno creativo fertile.