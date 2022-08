I fan dell’horror gridano una gemma soprannaturale trascurata

Sì, la parte centrale è piena di fixins di Shyamalan, il che è appropriato perché una delle scene più memorabili riguarda il brindisi di gelatina:

Gelatina toast a parte, diavolo ha abbastanza suspense e intrighi per accontentare la maggior parte degli spettatori. “L’ho catturato in una proiezione a tarda notte quando era nei cinema e le scene in cui le luci si sono spente erano super efficaci”, ha scritto JupiterCrash92. “Potresti sentire uno spillo cadere.” L’utente jcb7414 è stato particolarmente colpito dall’ambientazione unica del film: “Sono un fan di qualsiasi film in cui la maggior parte del tempo è in un’unica ambientazione. Si mette [sic] molto sugli attori per far emergere la storia e sembra più un’opera teatrale. Pensieri simili abbondano: