Immagine tramite Artisan Entertainment

Potrebbe essere stato lui il responsabile del live-action L’ultimo dominatore dell’ariaun film che chiunque dovrebbe riconoscere solo con forte riluttanza, ma dopo aver ideato artisti del calibro di Il sesto senso nel 1999, puoi solo battere così tanto M. Night Shyamalan. In effetti, l’iconico thriller psicologico del regista ha esercitato una salda presa sul pubblico all’epoca e continua a resistere in tutto il panorama horror in continua evoluzione.

Il progetto Blair Witch e La mummia potrebbe aver dato una corsa per i suoi soldi, ma c’è stato un altro film horror del 1999 che non è riuscito a trovare posto al tavolo; la tragica festa in questione è quella guidata da Kevin Bacon Mescolare di echi.

Basato sull’omonimo romanzo di Richard Matheson, l’autore dietro titoli come Sono leggenda, il film vede Bacon nei panni di Tom Witzky, un operaio telefonico e padre di Jake, che è in grado di comunicare con i morti. Dopo essere stato ipnotizzato da sua cognata, Tom inizia ad avere visioni terrificanti e violente.

Sentendo che fosse oscurato e sottovalutato, alcuni fan di r/horror hanno iniziato a lodare Mescolare di echicon un utente che ha dato il via all’ammirazione con una lunga raccomandazione per il film.