I fan dell’horror escono in forze per supportare un classico moderno da incubo

Se Pluto TV e Prime Video hanno visto un aumento degli stream, potrebbe essere a causa dell’ultimo dibattito su Reddit sull’horror/thriller del 2014 Il Babadook, che è in streaming sulle piattaforme. La trama agghiacciante vede come il dolore di una madre per il marito morto potrebbe avere conseguenze terribili per suo figlio quando un libro per bambini dà vita a una presenza sinistra,

È una storia intrigante con un sacco di colpi di scena che fermano il cuore, ma molti possono vedere come sia una metafora della depressione e del processo del dolore. La madre sta affrontando la morte del marito, ma non è completamente guarita. Nemmeno suo figlio che crede che ci sia un mostro in casa loro, una convinzione che presto si avvera. E a quanto pare, anche se è passato quasi un decennio dall’uscita del film, la sua storia continua a essere oggetto di accesi dibattiti, come quello in corso su Reddit.