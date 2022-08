I fan dell’horror escono dal legno per lodare un remake deludente

Immagine: Warner Bros.

Non c’è niente che metta il gatto tra i piccioni come discutere di riavvii e remake, in particolare nel orrore genere che vede emergere sempre meno concetti originali.

Ma riporta la tua mente ai giorni inebrianti del 1999. I Griffin aveva appena mandato in onda il suo primo episodio, La matrice ha entusiasmato il pubblico, Alex Jones ha creato InfoWars e un remake di Casa sulla collina stregata è stato rilasciato. Interpretato da artisti del calibro di Geoffrey Rush, Famke Janssen e Taye Diggs, è stato per lo più dimenticato dal tempo.

Ma dopo oltre vent’anni, ha visto un po’ più di amore farsi strada nella casa dell’orrore di Reddit. Dal nulla, è arrivato un post in cui lodava il film ed è iniziato un viaggio nella memoria per molti colleghi Redditor.