I fan dell’horror elogiano una sontuosa fetta di gratificazione gotica

In vista della serie antologica dell’orrore di Guillermo del Toro, Gabinetto delle Curiosità, in uscita su Netflix a fine ottobre, i fan del regista premio Oscar stanno rivalutando una delle voci più sottovalutate della sua filmografia. Mentre artisti del calibro di Labirinto di Pan e La forma dell’acqua diventati dei classici istantanei, altri film di del Toro non hanno avuto lo stesso tipo di consensi. Come la sua storia di fantasmi gotica del 2015, Picco cremisi.

Uno sguardo alla pagina IMDb del film, con un punteggio medio di 6,5, potrebbe darti l’impressione che Picco cremisi non è niente di entusiasmante, ma in realtà ci sono molte persone là fuori che adorano assolutamente il film. E molti di loro hanno cantato le sue lodi su Reddit dopo che uno spettatore lo ha definito un “film unico nel suo genere”.